Французский политик обвинил фон дер Ляйен в желании начать войну с Россией Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении России, прозвучавшее на Мюнхенской конференции по безопасности, призвано оправдать втягивание Европы в глобальную войну против РФ, выразил мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он назвал слова европолитика «выходкой» и предположил, что та считает себя «главнокомандующим Евросоюза».

Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее! — призвал француз.

Филиппо напомнил также, что похожие тезисы используют американские политики для оправдания своих действий на Ближнем Востоке и «подавления демократических свобод».

На конференции в Мюнхене фон дер Ляйен сказала, что в Европейском союзе больше не осталось «серых зон» в украинском кризисе. Она назвала данный конфликт частью «глобальной войны между демократиями и автократиями» и призвала коллег решить, «либо вы с Путиным, либо с демократическими государствами».

Ранее Урсула фон дер Ляйен могла занять пост генерального секретаря НАТО, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил это предложение, так как посчитал, что дипломат слишком критично настроена по отношению к Москве. Издание Welt am Sonntag информировало, что ее кандидатуру предложил госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года.