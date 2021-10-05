Франция выявила 3 тысячи педофилов в католической церкви

Более трёх тысяч служителей католической церкви, включая священников, были замешаны в педофилии во Франции. К таким выводам пришла комиссия французской католической церкви, расследовавшая случаи развратных отношений с несовершеннолетними в церковных кругах. Об этом сообщает AFP.
Расследование
Также глава комиссии отметил, что с 1950 года из-за церковных педофилов могли пострадать около 10 тысяч детей.
Независимая комиссия была создана в 2018 году по причине скандалов, связанных с педофилией внутри французской католической церкви. В состав комиссии входят 22 человека: юристы, историки, социологи, медработники и теологи.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в педофилии мужчину. Предполагается, что он может быть причастен к двум эпизодам надругательства над несовершеннолетней.