Франция выявила 3 тысячи педофилов в католической церкви

Более трёх тысяч служителей католической церкви, включая священников, были замешаны в педофилии во Франции. К таким выводам пришла комиссия французской католической церкви, расследовавшая случаи развратных отношений с несовершеннолетними в церковных кругах. Об этом сообщает AFP.

Расследование велось на протяжении двух с половиной лет, оно оценивает период с 1950 года до настоящего времени и основано на церковных, судебных, и полицейских архивах, а также сообщениях свидетелей. По словам главы комиссии Жан-Марка Сова, выявлено минимум от 2,9 до 3,2 тысячи педофилов среди членов церкви.

Также глава комиссии отметил, что с 1950 года из-за церковных педофилов могли пострадать около 10 тысяч детей.

Независимая комиссия была создана в 2018 году по причине скандалов, связанных с педофилией внутри французской католической церкви. В состав комиссии входят 22 человека: юристы, историки, социологи, медработники и теологи.



Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в педофилии мужчину. Предполагается, что он может быть причастен к двум эпизодам надругательства над несовершеннолетней.