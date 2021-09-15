В Москве задержали мужчину за надругательства над ребёнком в пиццерии

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в педофилии мужчину. Предполагается, что он может быть причастен к двум эпизодам надругательства над несовершеннолетней. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

О сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки в полицию сообщила её мать. По словам женщины, оба раза девочка подвергалась нападению педофила в пиццерии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.

В последнее время в России участились случаи задержания подозреваемых в педофилии. Так, в Москве за приставания в лифте к девятикласснице задержали мигранта-нелегала, в Новосибирской области — мужчину, напавшего на троих мальчиков 7 и 12 лет, в Ленобласти полицейские предотвратили сексуальное преступление в отношении 10-летней школьницы.

В ЛДПР заявили, что намерены поддержать ужесточение наказания в отношении педофилов. В партии предложили ввести в качестве дополнительной меры кастрацию таких преступников. Кроме того, отметили, что необходимо вернуть смертную казнь за изнасилования и убийства детей, поскольку педофилия является неизлечимой болезнью.