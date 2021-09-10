В ЛДПР призвали кастрировать педофилов

В ЛДПР намерены поддержать ужесточение наказания в отношении педофилов. Как заявил в беседе с «Радио 1» председатель комитета Госдумы по труду, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов, для решения проблемы также необходимо ввести дополнительную меру — кастрацию преступников.

Он напомнил, что в ЛДПР неоднократно говорили о необходимости возвращения смертной казни за такие преступления, которые произошли в Кемеровской области, где педофил изнасиловал и убил двух детей.

Нилов считает, что одним ужесточением наказания педофилию не искоренить, потому что это неизлечимая болезнь.

Да, возможно, это кого-то будет останавливать, большие сроки, дополнительный контроль тоже не помешает. Но считаем, что дополнительные меры должны приниматься медицинского характера, — заключил депутат.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что члены парламента от партии «Единая Россия» разрабатывают проект закона, в котором будут установлены новые меры наказания за педофилию. Проект подразумевает установить стандартное наказание за это преступление в виде пожизненного лишения свободы.