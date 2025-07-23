Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона

Указ президента Украины Владимира Зеленского, ограничивающий местные антикоррупционные органы, идет вразрез с траекторией вступления страны в Европейский союз, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью радиостанции France Inter. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос. При этом Аддад считает, что Украине «не поздно сделать шаг назад».

Вы правы, более того, я разделяю мнение Еврокомиссии, которая вчера высказала очевидную обеспокоенность этим решением. Украинцам не поздно, конечно, сделать шаг назад, — ответил дипломат.

Аддад напомнил, что к странам-кандидатам на вступление в Евросоюз имеются определенные требования. Они касаются в том числе борьбы с коррупцией, защиты принципа верховенства права, независимого суда и соблюдения прав меньшинств и оппозиции.

Ранее Зеленский определил состав украинской делегации, которая отправится на третий раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Ее вновь возглавит Рустем Умеров, однако уже в статусе секретаря Совета безопасности и обороны Украины.