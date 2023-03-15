Франция передала БТР Griffon для уплотнения передовой в Балтийском регионе

Фото: Moritz Frankenberg/Global Look Press

Бронированые машины Griffon

Франция передала Эстонии многоцелевую бронированную машину Griffon для уплотнения передовой миссии в Балтийском регионе. Еще 12 новых БТР должны прибыть в регион в ближайшее время для усиления присутствия Франции в рамках расширения миссии, сообщает EADaily со ссылкой на соцсети французских военных.

Многоцелевая бронированная машина Griffon прибыла в Эстонию, и ещë 12 прибудут в четверг, поскольку Франция усилила свое присутствие в рамках расширенной передовой миссии в Эстонии, — сообщают военные.

БТР Griffon пришел на замену 40-летнего бронетранспортера и машины поддержки VAB. Он базируется на шасси грузового автомобиля с повышенной проходимостью по любому грунту, а также обеспечивает большую тактическую мобильность. Griffon поступил на вооружение вооруженных сил Франции в 2019 году, на данный момент планируется приобретение еще 1 872 таких бронетранспортеров.

В BBC ранее сообщили, что воздушные силы Великобритании и Германии перехватили российский самолет Ил-78 вблизи воздушного пространства Эстонии. По данным телерадиокорпорации, самолет пролетал между Санкт-Петербургом и Калининградом. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.