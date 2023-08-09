Франция ответила на обвинения мятежников в Нигере Франция опровергла обвинения мятежников в Нигере о нарушении воздушного пространства

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Франция категорически отвергает все обвинения мятежников в Нигере, в том числе о нарушении воздушного пространства африканской страны и «освобождении террористов», сообщило Agence France-Press со ссылкой на источники в правительстве. По словам властей республики, рейс был согласован и координировался армией Нигера.

Париж также отметил, что французские силы не освободили ни одного террориста, говорится в публикации.

Ранее мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны. По словам военных, самолет прервал контакт с авиадиспетчерской службой при пересечении границы. Мятежники также утверждают, что французский борт находился на территории Нигера на протяжении четырех часов.

Мятежники также обвинили военных в атаке на национальную гвардию. Решением «Национального совета по защите отечества» был повешен уровень тревоги.

советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан ранее заявил, что интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки может привести к тому, что весь континент окажется в состоянии войны. Организация, уверен он, не решится пойти на данный шаг.