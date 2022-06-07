Финский актер Хаапасало закрыл ресторан советской кухни в Хельсинки

Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Вилле Хаапасало

Финский актер Вилле Хаапасало, запомнившийся многим по картине «Особенности национальной охоты», закрыл свой ресторан советской кухни Davai Davai в Хельсинки, сообщает Helsingin Sanomat. По его словам, причиной такого решения стала мировая политическая ситуация. Артист также пояснил, что не будет окончательно избавляться от заведения, а вместо этого придумает новую концепцию.

Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Концепция ресторана в это время кажется неуместной, — сказал Хаапасало.

Отмечается, что ресторан принял первых посетителей в октябре 2021 года. В заведении подавались блюда советской кухни, а в интерьере использовались советские плакаты.

Тем временем британские заведения, специализирующиеся на традиционном блюде Fish and Chips, могут остановить работу по другой причине. А именно из-за возросших затрат, вызванных санкционным давлением на Россию. С октября 2021 года цена килограмма трески, почти половина которой поставлялась из России, возросла на 200%.