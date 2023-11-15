Финляндия в четверг может полностью закрыть погранпереходы на границе с РФ

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Правительство Финляндии планирует закрыть границу с Россией для пешеходного пересечения в четверг, сообщила крупнейшая газеты станы Helsingin Sanomat. Решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности.

Правительство планирует закрыть пограничные переходы на границе с РФ в четверг в целях обеспечения национальной безопасности. Пока не известно, существуют ли планы закрыть все или некоторые пограничные переходы на восточной границе, — заявил источник издания.

Отмечается, что с начала ноября ситуация на финско-российской границе изменилась. Согласно отчетам финских пограничников, с этого месяца увеличился поток граждан Ирака, Йемена, Сирии и других стран, которые запрашивают убежище в Финляндии.

Ранее о закрытии границы говорила и глава МВД страны Мари Рантанен. По ее словам, у правительства есть предусмотренная законодательством возможность. Чиновница обвинила Россию в том, что она изменила свою политику и допускает нелегальных мигрантов к финской границе.

До этого финские пограничники заявили, что на погранпереходы Финляндии через территорию России приезжает все больше людей без виз. С августа таких лиц было 91, они попросили убежища. Все являются гражданами третьих стран. Отмечалось, что ранее российские власти не пропускали к КПП с Финляндией тех, у кого не было виз.