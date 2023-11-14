Финляндия хочет закрыть пункты пересечения границы с Россией МВД Финляндии готовит варианты закрытия пунктов пересечения границы с Россией

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МВД Финляндии хочет предложить правительству страны варианты закрытия пунктов пересечения границы с Россией, заявила на брифинге глава ведомства страны Мари Рантанен. По ее словам, которые приводит газета Iltalehti, финское законодательство позволяет полностью или частично перекрыть погранпункты.

У правительства есть возможность использовать все предусмотренные законодательством средства <...>, ситуация свежая, и за ней неустанно следят, но ясно то, что Россия изменила свою политику, допуская нелегальных мигрантов к финской границе, — подчеркнула Рантанен.

Глава ведомства добавила, что сейчас МВД будет выяснять, на какие действия хватит юридических возможностей страны. После этого предложение направят в правительство. Рантанен допустила, что меры будут более жесткими, чем просто ограничение часов работы пунктов.

Ранее депутаты парламента Финляндии посчитали правильным предложение упростить процедуру конфискации недвижимости граждан России. Автором этой инициативы выступила министр юстиции страны Леена Мери. По ее словам, правительство республики намерено внести такие изменения в законодательство до 2027 года.

Также летом 2023 года правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд для граждан России, владеющих недвижимостью на территории страны. Из-за действующих санкций они испытывают трудности с оплатой счетов.