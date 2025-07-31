Финляндия усилила давление на иностранцев Число выдворенных из Финляндии иностранцев выросло на 32% за год

В Финляндии правоохранительные органы выдворили из страны 1,3 тысячи иностранцев с января по июнь этого года, что на 32% больше показателей аналогичного периода годом ранее, сообщает финское издание Yle. По его данным, чаще всего депортируют граждан Эстонии, Румынии, России, Ирака и Турции.

К концу июня полиция вывезла из Финляндии более 1350 иностранцев, что на 32% больше, чем в то же время в прошлом году. По данным Национального полицейского совета, увеличение числа высланных из страны было обусловлено более эффективным наблюдением со стороны полиции, — говорится в материале.

В полиции заявили, что усилили надзор за иностранцами, чтобы достичь цели, поставленной финским премьером Петтери Орпо. При этом не уточняется сколько депортаций связано с преступлениями мигрантов, а сколько — с отказом в предоставлении убежища или ВНЖ.

До этого стало известно, что туристический бизнес в Восточной Финляндии находится на грани исчезновения из-за отсутствия путешественников из России. Финны пытаются привлекать туристов из стран Европы, но возникают сложности. Например, недавно немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано очень мало путевок.