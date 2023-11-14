Финляндия может закрыть все КПП на границе с Россией Премьер Финляндии Орпо допустил закрытие границы с РФ из-за мигрантов

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Финляндия может закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, которые приводит телерадиоканал Yle, так правительство намерено «позаботиться о безопасности границы».

Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте. <...> Посыл правительства ясен. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы, — сказал премьер.

Ранее о закрытии границы говорила и глава МВД страны Мари Рантанен. По ее словам, у правительства есть предусмотренная законодательством возможность. Чиновница обвинила Россию в том, что она изменила свою политику и допускает нелегальных мигрантов к финской границе.

До этого финские пограничники заявили, что на погранпереходы Финляндии через территорию России приезжает все больше людей без виз. С августа таких лиц было 91, они попросили убежища. Все являются гражданами третьих стран. Отмечается, что ранее российские власти не пропускали к КПП с Финляндией тех, у кого не было виз. Сейчас, по данным пограничников, ситуация изменилась.