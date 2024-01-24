Фицо приехал в Ужгород после заявления о планах прекратить помощь Украине Премьер Словакии приехал в Ужгород и поддержал евроинтеграцию Украины

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале. Шмыгаль отметил, что рассчитывает на «конструктивный и практичный диалог». При этом ранее стало известно о планах Фицо уведомить Киев о решении приостановить оказание ему военной помощи.

Шмыгаль опубликовал кадры встречи и перечислил соглашения, к которым пришли стороны. Так, власти Словакии позволят Киеву покупать оружие у словацкого бизнеса, поддержат выделение Украине €50 млрд от ЕС и поддержат евроинтеграционные устремления страны.

По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо подписали совместное заявление, которое усилит наши двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения, — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет сообщить украинскому коллеге Денису Шмыгалю о намерении блокировать вступление Украины в НАТО. Политик уверен, что в случае присоединения Киеву к Альянсу будет заложен фундамент третьей мировой войны. Вместе с тем он добавил, что Словакия готова помогать Украине в гуманитарной сфере, однако страна откажется предоставлять вооружение.

Фицо добавил, что Словакия с уважением относится к стремлению Украины вступить в Евросоюз. Однако для присоединения к организации, страна должна соответствовать выдвинутым условиям, добавил он.