«Фундамент третьей мировой»: Киеву пообещали неприятную новость из Словакии Премьер Словакии сообщит Шмыгалю о блокировке вступления Украины в НАТО

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщит украинскому коллеге Денису Шмыгалю о намерении блокировать вступление Украины в НАТО, передает телеканал RTVS. Политик уверен, что присоединение Киева к Альянсу заложит фундамент третьей мировой войны. Вместе с тем он добавил, что Словакия готова предоставлять Украине гуманитарную помощь, но не оружие.

Подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям... Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны, — заявил политик.

Встреча Шмыгаля и Фицо состоится 24 января в Ужгороде. По словам словацкого премьера, он рассчитывает, что беседа будет интересной.

Ранее Фицо заявил, что помощь Украине не имеет смысла, поскольку ВСУ потеряли возможность вести равную дуэль с РФ. По его мнению, такая помощь лишь ведет к увеличению количества жертв в конфликте.