https://static.news.ru/photo/1887861c-6c6a-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Facebook приняла решение снизить качество видео в Европе, чтобы у пользователей не было проблем с доступом.

В пресс-службе компании пояснили, что такие меры должны снизить потенциальную нагрузку на Сеть в Европе. Значительную часть трафика составляет развлекательный контент: игры, потоковое видео и видеоконференции, сообщает «Газета.ru».

Ранее о снижении качества роликов в YouTube в Европе заявила исполнительный директор сервиса Сьюзен Войжитски.

NEWS.ru писал, что такие же меры ввели на стриминговом сервисе Netflix. Представители сервиса подчеркнули, что качество роликов будет определяться исходя из пропускной способности Сети. Также на платформе будут использовать серверы, которые находятся ближе всего к пользователям, для увеличения эффективности потока.