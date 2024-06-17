Евросоюз взялся за жесткий контроль предоставленных Украине денег Евросоюз создал комиссию для борьбы с хищениями помощи Украине

Фото: europarl.europa.eu

Европейский союз учредил комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями средств, выделенных Украине, следует из постановления, опубликованного в журнале объединения. Новый орган будет отчитываться Еврокомиссии и работать до 30 июня 2028 года. Основной состав расположится в Брюсселе, а в Киеве появится отдельное подразделение. Комиссия также будет следить за использованием €50 млрд ЕС, который рассчитан до 2027 года.

В рамках фонда для Украины должна быть создана аудиторская комиссия для повышения эффективности систем управления и контроля финансирования ЕС и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что первые межправительственные конференции по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз назначены на 25 июня. Отмечается, что прежде этому препятствовала Венгрия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до этого заявила, что Украина имеет право «сопротивляться» в ходе конфликта с Россией, а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь. По ее словам, Россия может участвовать в урегулировании только после того, как объявит о своей готовности к миру на условиях Устава ООН.