Фон дер Ляйен назвала право Украины в конфликте с Россией Фон дер Ляйен: Украина имеет право сопротивляться в конфликте с Россией

Фото: Epp Group/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Украина имеет право «сопротивляться» в ходе конфликта с Россией, а ЕС и другие партнеры должны оказывать Киеву соответствующую помощь, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам конференции в Швейцарии. По ее словам, Россия может участвовать в урегулировании только после того, как объявит о своей готовности к миру на условиях Устава ООН. Выступление транслировал YouTube-канал офиса президента Украины.

Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право в соответствии с Уставом ООН, так же, как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины, — заявила фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что достижение мира на Украине за один шаг не представляется возможным и путь к урегулированию конфликта будет длинным. Вместе с этим глава Еврокомиссии обратилась к России с призывом прислушаться к посланию международного сообщества.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что готов «хоть завтра» сесть за стол переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что для этого ВСУ должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Киеву следует заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.