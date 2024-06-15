В ЕС назвали дату начала переговоров по присоединению Украины и Молдавии Совет ЕС: переговоры по вступлению Украины и Молдавии назначены на 25 июня

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Первые межправительственные конференции по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз назначены на 25 июня, сообщило бельгийское председательство в ЕС в соцсети Х. Отмечается, что ранее этому препятствовала Венгрия.

Послы Евросоюза принципиально согласовали переговорные рамки для обсуждения присоединения Украины и Молдавии к блоку, начало переговоров назначено на 25 июня, сообщает в X бельгийское председательство в ЕС, — говорится в сообщении.

До этого Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение. По словам представителя ЕК Аны Пизонеро, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.

О том, что Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до этого информировали источники Financial Times. Это собирались сделать до того, как Венгрия станет временным председателем в Евросовете.

Ранее стало известно, что Евросоюз одобрил условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров, без которых нельзя было бы начать переговоры по евроинтеграции Украины. Требования Будапешта были включены в проект документа, содержащего переговорные рамки указанной процедуры.