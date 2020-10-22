Евросоюз ввёл санкции против российской спецслужбы

Санкции против двоих россиян и ГУ Генштаба Минобороны РФ ввели в Европейском союзе. Причиной стала кибератака на парламент Германии в 2015 году.
Под ограничения попали граждане РФ Игорь Костюков (глава ГУ Генштаба, отвечал за кибератаку) и Дмитрий Бадин (офицер военной разведки, входил в группу, которая совершила атаку),
Совет сегодня ввёл ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламентГермании в апреле и мае 2015 года, — отмечается в сообщении.
Атака на Бундестаг повлияла на способность работы его информационной системы в течение нескольких дней. Кроме того, хакеры похитили значительный объём данных и затронули почтовые аккаунты нескольких членов парламента, включая данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Власти Великобритании приняли решение ввести аналогичные меры,
Как писал NEWS.ru, ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления политика Алексея Навального. Чёрный список опубликован, в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина».