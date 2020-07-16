Евросоюз рекомендовал закрыть границы с Сербией и Черногорией

https://static.news.ru/photo/0f39f66e-c771-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Совет Европейского союза обновил список стран, с которыми входящим в ЕС государствам рекомендуется открыть границы. Из перечня убрали Сербию и Черногорию.

Об этом сообщается на сайте совета. Это решение было предложено Германией, которая председательствует в ЕС, на встрече 13 июля. Меру поддержали представители Франции, Испании и Нидерландов. Причиной стало распространение коронавируса.

После исключения Сербии и Черногории в списке останутся Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Перечень носит рекомендательных характер, и не все государства придерживаются его положений.

Несмотря на включение в список Китая, поездки из этой страны будут разрешены только в том случае, если власти КНР также разрешат въезд в ЕС. Для других государств такого требования нет.

Как писал NEWS.ru, при выработке критериев для стран, которые вошли в этот список, послы Евросоюза учитывали ключевое условие — имеется ли в стране запрет на въезд гражданам из европейских стран.