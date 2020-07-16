Евросоюз рекомендовал закрыть границы с Сербией и Черногорией

Совет Европейского союза обновил список стран, с которыми входящим в ЕС государствам рекомендуется открыть границы. Из перечня убрали Сербию и Черногорию.
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После исключения Сербии и Черногории в списке останутся Алжир, Австралия, Канада, Китай, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Перечень носит рекомендательных характер, и не все государства придерживаются его положений.
Несмотря на включение в список Китая, поездки из этой страны будут разрешены только в том случае, если власти КНР также разрешат въезд в ЕС. Для других государств такого требования нет.
Как писал NEWS.ru, при выработке критериев для стран, которые вошли в этот список, послы Евросоюза учитывали ключевое условие — имеется ли в стране запрет на въезд гражданам из европейских стран.
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