Евросоюз призвал Россию отправить Навального на лечение в Европу

https://static.news.ru/photo/f7abb0a6-e3a3-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Европейский союз надеется, что российские власти дадут возможность политику Алексею Навальному отправиться на лечение в Европу, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали.

Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе, — сообщила Массрали на брифинге в Брюсселе.

Она подчеркнула, что ЕС знает о предположениях относительно возможного отравления Навального и ожидает «прозрачного и тщательного расследования». Представитель ЕС пожелала здоровья блогеру.

Массрали отметила, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не поднимали тему состояния здоровья оппозиционера во время телефонного разговора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о транспортировке Навального в Германию будут решать врачи. Он подчеркнул, что других препятствий для этого нет.

В ООН сообщили, что надеются на оказание блогеру надлежащей медицинской помощи. Представитель ведомства Лиз Троссел подчеркнула важность полного и адекватного лечения, необходимого для выздоровления.

Навальный потерял сознание в самолёте 20 августа. Борт летел из Томска в Москву, но совершил экстренную посадку в Омске для госпитализации блогера. Он подключён к аппарату ИВЛ и находится в коме. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска (БСМП № 1) Анатолий Калиниченко опроверг сообщения о якобы отравлении Навального. По его словам, в организме блогера на найдено ядов или следов их пребывания.

Медики установили диагноз оппозиционера. Они сообщили его жене и брату, но не журналистам, поскольку это является врачебной тайной.

NEWS.ru писал, что состояние блогера может быть вызвано нарушением обмена веществ, возможно, из-за резкого понижения уровня сахара в крови.