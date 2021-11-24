Евросоюз потребовал от России отменить указ о поддержке районов Донбасса

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявление с выражением сожаления по поводу подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке Донбасса. Кроме того, российского лидера призвали отменить это решение как провоцирующее дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины.

Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины, — отмечается в сообщении.

Как сообщает RT, незадолго до этого полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов высказался об указе российского лидера Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида», — подчеркнул Грызлов.

Ранее Владимир Путин дал поручение правительству принять ряд мер, направленных на смягчение условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил страны Запада в разрушении экономики Украины. По словам политика, они довели её общество до бесправия и даже нищеты.