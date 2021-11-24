Евросоюз потребовал от России отменить указ о поддержке районов Донбасса
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:54, 24 ноября 2021
Фото: Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявление с выражением сожаления по поводу подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке Донбасса. Кроме того, российского лидера призвали отменить это решение как провоцирующее дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины.
Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины, — отмечается в сообщении.
Как сообщает RT, незадолго до этого полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов высказался об указе российского лидера Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида»,— подчеркнул Грызлов.
Ранее Владимир Путин дал поручение правительству принять ряд мер, направленных на смягчение условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил страны Запада в разрушении экономики Украины. По словам политика, они довели её общество до бесправия и даже нищеты.