Евросоюз пообещал Украине 11 страниц договора о безопасности Welt: ЕС согласовал черновой вариант гарантий безопасности для Украины

Фото: president.gov.ua

Европейский союз согласовал черновой вариант проекта по предоставлению гарантий безопасности Украине, сообщает немецкое издание Welt. По его информации, в настоящее время с Киевом обсуждаются условия 11-страничного документа. При этом соглашение не предусматривает прямое участие солдат ЕС в боевых действиях.

ЕС пришел к соглашению [в вопросе] обязательств по безопасности для Киева. Черновик на данный момент обсуждается с Киевом, — говорится в публикации.

Уточняется, что данные гарантии будут действовать до вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Речь идет о политической, военной и экономической помощи государству. ЕС также обязуется провести консультации с Киевом при проявлении агрессии в отношении него. Предполагается, что Украина получит данные гарантии не позднее начала июля.

Ранее США опубликовали доклад, согласно которому американская администрация не видит признаков использования военной помощи Украине не по назначению. В Вашингтоне не нашли свидетельств ее применения в нарушение целей поставки.

Также ранее Госдепартамент США согласовал экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня HIMARS. Стоимость поставок составила порядка $30 млн. Покупку профинансирует Германия.