Евросоюз отказался давать деньги на забор на границе с Белоруссией

Лидеры Европейского союза решили, что объединение не должно финансировать из общего бюджета строительство стены на границе с Белоруссией. Эта тема обсуждалась на саммите ЕС, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС, — подчеркнула она.

По её словам, дискуссия по этой теме состоялась, так как она касалась финансирования физической инфраструктуры. Она напомнила, что из бюджета Евросоюза деньги выделяются на оборудование и персонал.

Стремительный поток нелегалов обострил ситуацию на границе Белоруссии и Литвы. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, Минск не может сдерживать его из-за санкционных ограничений со стороны Запада. По информации польских пограничных ведомств, нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу. Против них применили силу и спецсредства.

Ранее нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. В данный момент на границе Польши и Белоруссии установлено временное заграждение из колючей проволоки. По словам польского министра иностранных дел Мариуша Каминского, вместо этого планируется возвести забор, оснащённый системой мониторинга и обнаружения движения. Предположительно, проект обойдётся казне страны в 1,615 млрд злотых (более $400 млн).