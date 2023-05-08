Евросоюз осудил Израиль за снос палестинской школы

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Представительство Европейского союза в Палестине осудило Израиль за снос палестинской школы. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации СМИ, снос школы, расположенной недалеко от Вифлеема, произошел 7 мая. Учебное заведение было построено без разрешения и финансировалось ЕС. Как посчитал израильский суд еще в марте, строение представляет угрозу для безопасности учащихся и постановил снести его.

В ЕС снос школы назвали незаконным «с точки зрения международного права». Отмечается, что решение Израиля затронет 60 палестинских детей и еще больше обострит напряженную обстановку.

Источник агентства в правительстве Израиля уточнил, что спор о безопасности здания длился в течение шести лет. Всех учеников разрушенного учебного заведения примет близлежащая школа.

В августе 2022 года израильский суд уже выносил аналогичное решение относительно другой школы, финансируемой Евросоюзом. Учреждение находилось в зоне «С», контролируемой Израилем. Снесенная 7 мая школа находилась в той же зоне.



Ранее сообщалось, что Израиль достиг соглашения с палестинскими радикалами о прекращении огня в секторе Газа. Этого удалось достичь при посредничестве Египта, Катара и ООН. По информации агентства Reuters, режим прекращения огня уже вступил в силу.

В свою очередь в Министерстве алии и интеграции сообщили, что центры экстренной репатриации из России в Израиль вновь заработают в том случае, если волна репатриантов усилится. Ранее Израиль сократил работу центров для россиян и белорусов.