Евросоюз договорился о введении потолка цен на нефть в $60 за баррель Reuters: Евросоюз договорился о введении потолка цен на нефть в $60 за баррель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Варшавы в ЕС Анджея Садоса. Отмечается, что Польша согласилась на осуществление этой инициативы, тем самым дав зеленый свет Евросоюзу в вопросе принятия дальнейших решений и официального утверждения сделки в конце недели.

Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных, — говорится в сообщении.

Ранее источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что потолок цен на нефть из РФ будет установлен на уровне $62 за баррель. Он также подчеркнул, что Еврокомиссия не планирует сдвигать крайний срок введения эмбарго на импорт российского черного золота по морю.

Аналитик Игорь Юшков ранее сообщил, что страны Евросоюза боятся установить слишком низкий потолок цен на российскую нефть, поскольку такая мера, вероятно, станет причиной сокращения экспорта из РФ. По его мнению, если Москва уменьшит добычу нефти, это вызовет еще больший дефицит и подорожает любая другая нефть. Аналитик подчеркнул, что обсуждаемый потолок на уровне $65–70 за баррель укладывается в рыночную стоимость российской нефти.