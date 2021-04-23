Евросоюз проследит за войсками РФ у границы Украины

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Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о завершении учений и будет внимательно следить за тем, как Россия будет перемещать военную технику на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска. Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму, — сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, 20 судов обеспечения и более 40 боевых кораблей. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

На Украине восприняли эти действия как заслугу украинского лидера Владимира Зеленского. Глава его офиса Андрей Ермак заявил, что заслуга политика заключалась в беспрецедентной работе при взаимодействии с международными партнёрами. Это позволило достичь той поддержки, которую имеет Киев.

Страны НАТО тоже не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными. В Альянсе призвали Москву соблюдать международные обязательства и вывести все силы с украинской территории.