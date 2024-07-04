Евросовет забеспокоился из-за переговоров Орбана с Путиным Шарль Мишель заявил, что Орбан не может говорить с Путиным от лица Евросоюза

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным от лица всего Евросоюза, написал глава Совета ЕС Шарль Мишель в соцсети X. Политик проигнорировал тот факт, что венгерская сторона председательствует в Евросовете.

Венгерское председательство в Евросовете не имеет мандата на контакты с Россией от лица стран — участниц Евросоюза, — подчеркнул Мишель.

Глава Совета ЕС добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева». При этом так называемый саммит мира в Швейцарии прошел без присутствия российской делегации.

В Кремле ранее прокомментировали возможность визита Орбана в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему нечего сказать по этому поводу. Представитель Кремля отметил, 5 июля у главы государства насыщенный рабочий график. Песков также пообещал информировать «по ходу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг прокомментировала предложение Виктора Орбана о прекращении огня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат отметила, что все слова украинского руководства о мире являются ширмой и клише.