Европеист объяснил отказ Макрона извиниться перед Алжиром за колонизацию Европеист объяснил «политическими качелями» отказ Макрона извиниться перед Алжиром

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Отказ президента Франции Эммануэля Макрона извиниться перед Алжиром за колонизацию вызван сложными отношениями двух стран и возможными внутренними проблемами в случае извинений, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров. По его словам, все президенты Франции пытались наладить отношения с Алжиром, однако сейчас многие партии считают неправильным каяться в колониальных преступлениях.

Сейчас на Западе популярна примиренческая позиция, когда экс-метрополии извиняются перед бывшими колониями. Во Франции тоже это есть, но Макрону не выгодна такая позиция — каяться в колониальных преступлениях, так как это создаст внутриполитические проблемы, — подчеркнул Федоров.

В то же время, по его словам, слишком националистическая позиция также неприемлема для Франции, где сейчас живет множество выходцев из Африки. Кроме того, французы «все время» говорят о необходимости новой политики в отношении Африки, экономика которой растет, а сам континент к середине XXI века может стать влиятельным игроком в мире. На этом фоне беспокойство Франции вызывает, в частности, восстановление присутствия России в Африке.

Поводом для комментария стали слова Макрона, который заявил, что нужно смотреть на историю страны «прямо», а не пытаться извиниться за такие события, как колонизация африканских стран. Так он объяснил отказ попросить прощения у правительства и граждан Алжира за период, когда эта страна была колонией Франции. Отвергая просьбу Алжира, Макрон добавил, что его отказ может вызвать такое же сильное негодование, как и неискреннее извинение.

Ранее Макрон совершил специальный визит в Алжир, окончившийся неудачей: на улицах ему выкрикивали оскорбления, а при входе в президентский дворец Макрона встретила вывеска на английском, хотя раньше все правительственные учреждения назывались по-французски. При этом Алжир симпатизирует России и в июле, несмотря на спецоперацию, решил провести совместные военные учения. Высший совет арабского языка в Алжире, который следит за сохранением статуса арабского в стране, считает, что в ближайшие три десятилетия русский язык станет третьим иностранным языком в стране.