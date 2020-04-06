Из Италии и Испании, наконец, начинают приходить хорошие новости: в обеих странах сообщили, что там замедляется рост числа инфицированных COVID-19. Уменьшается и количество смертей, а также людей, которым требуется интенсивная терапия. Это говорит о том, что жёсткий карантин, который действует в этих странах почти месяц, начинает давать плоды. В Евросоюзе уже задумались о том, каким образом будут снимать ограничительные меры.

Скоро исполнится ровно месяц с того момента, как во всей Италии был введён карантин. Результаты его стали заметны только недавно. Так, за 4 апреля зафиксировали 525 смертей от COVID-19 — это самый низкий показатель с 19 марта. Замедлилась и скорость распространения инфекции: если в разгар эпидемии находили по 6 тысяч новых случаев в день, то 4 апреля эта цифра равнялась 4316. Подобная тенденция наблюдается в стране уже несколько дней подряд. Представители Министерства здравоохранения объявили, что кривая заболеваемости пошла на спад. Однако врачи призывают не поддаваться неоправданному оптимизму.

Нам нужно быть очень осторожными с этим оптимизмом, — считает директор клиники для пожилых людей в Ломбардии Лоренцо Касани. — Эти цифры не должны нас ослепить.

По словам Касани, снижение числа зарегистрированных случаев ещё не говорит о том, что вирус замедлил своё распространение. Возможно, люди стали болеть им в более лёгких формах, которые не требуют обращения к врачу. Как бы то ни было, больницы, даже в Ломбардии, эпицентре пандемии, отмечают, что нагрузка уменьшилась.

Аналогичная картина наблюдается и в Испании, ещё одной «горячей точке» пандемии. Третий день подряд там снижается количество летальных исходов — до 637 в сутки, по данным на 6 апреля. Также за 5 апреля зафиксировали всего 1279 новых случаев, это самый низкий прирост с 14 марта.

Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, — заявил по этому поводу премьер-министр страны Педро Санчес.

Но теперь перед властями европейских стран стоит другая проблема: как не допустить второй волны заболеваний при снятии карантина. Очевидно, что даже мощные экономики европейских государств в таком режиме долго не протянут. Так, по прогнозам специалистов, цифры экономического роста Германии могут сократиться на 20%, если карантин продлится три месяца и будет снят постепенно.

Claudio Furlan/Global Look Press

Поэтому, по данным Financial Times, правительства Франции, Испании, Бельгии и Финляндии уже создали комитеты, которым предстоит разработать план выхода из карантина.

Как только мы обуздаем распространение инфекции, мы перейдём к «новой нормальности» и реконструкции нашей экономики, — уточнил испанский премьер Педро Санчес. — Особая команда эпидемиологов в течение двух следующих недель будет работать над планом по перезапуску экономики и социальной активности.

По словам главы итальянского штаба по борьбе с COVID-19 Анжело Боррелли, «вторая фаза», предполагающая ослабление карантина, для его страны может начаться в мае. Дания, которая в числе первых закрыла свои границы и ввела меры социальной изоляции, объявила, что если позитивный тренд в ближайшие две недели не изменится, начнётся «постепенное, спокойное и контролируемое» открытие датского общества. Раньше всех ограничения планирует снять Австрия: там уже на следующей неделе заработают небольшие непродовольственные магазины, а к 1 мая — все торговые точки. В то же время Германия пока не спешит называть точных дат. Как отмечает канцлер Ангела Меркель, время для ослабления строгих правил поведения ещё не пришло, хотя правительство и работает над подобным планом.

Власти Франции рассматривают несколько вариантов возвращения к нормальной жизни, сообщает France 24. Самым жизнеспособным из них считается постепенное снятие ограничений в тех регионах, где регистрируют меньше всего случаев заражения. Первыми в очереди на открытие стоят школы, так как дети, как правило, переносят COVID-19 в лёгкой форме. Затем, скорее всего, будет возобновлена работа предприятий с высокой долей автоматизации и других, при условии, что там будут соблюдаться санитарные нормы, как на пищевых производствах. Последними откроют ночные клубы и другие места массового скопления людей.

Однако существуют предположения, что даже небольшое послабление приведёт ко второй волне эпидемии. С подобной проблемой уже столкнулись азиатские страны, которые зафиксировали новую вспышку заболеваемости, как только были открыты границы. Поэтому снятие ограничений должно сопровождаться массовым тестированием, а также отслеживанием заболевших людей и их контактов.

Как раз в этом аспекте у европейских государств могут возникнуть сложности. По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, в его стране подобные технологии «запрещены по закону». Нельзя безнаказанно шпионить за людьми и в Германии, хотя местные политики, в отличие от французских, всё же подумывают о том, каким образом в стране можно внедрить южнокорейский и китайский опыт.