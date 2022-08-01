Еврокомиссия призвала готовиться к худшему в газовом вопросе Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюзу следует готовиться к худшей ситуации с поставками газа

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Евросоюз (ЕС) должен готовиться к худшему в вопросе поставок газа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ответственные за энергетический кризис в европейских странах «находятся в Москве и больше нигде», заявила она в интервью испанской газете El Mundo. Несмотря на то что только часть государств особенно зависимы от российского топлива, потрясение ожидает весь ЕС, поскольку рынок един, подчеркнул глава ЕК.

Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза, мы все должны быть готовы к худшей ситуации, — отметила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжает обращаться к альтернативным поставщикам. Уже достигнуты рекордные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, а также растут объемы топлива из Норвегии, стран Персидского залива и Алжира, заключила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50%. Если в июне она составляла $1180 за тысячу кубометров, то в июле увеличилась до порядка $1805.