Еврокомиссия начала расследование против соцсети Twitter ЕК начала расследование против соцсети Twitter, которое грозит блокировкой

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Еврокомиссия начала официальное расследование против Twitter (Х), сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем аккаунте. Соцсеть обвиняется в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией.

Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение, — написал Бретон.

Отмечается, что это станет первым делом в рамках европейского Акта цифровых услуг по регуляции контента мессенджеров и соцсетей. В случае доказательства нарушений Twitter может получить штраф в размере до 6% от всей своей прибыли, а при отказе подчиниться может быть заблокирован в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter может потерять до $75 млн дохода от рекламы к концу года. Это связано с недовольством крупных компаний высказываниями Илона Маска о евреях и ближневосточном конфликте.

Скандал произошел после того, как Маск оставил комментарий под публикацией одного из пользователей. Тот заявил, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Бизнесмен в ответ написал, что это утверждение соответствует истине. После этого представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в распространении антисемитизма и назвал публикацию «отвратительной лжи» неприемлемой.