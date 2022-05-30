В Европе возникли сложности с конфискацией российских активов Еврокомиссар Джентилони заявил, что решение о конфискации активов РФ требует юридической базы

Фото IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

Решение о конфискации российских активов в Европе с последующей передачей украинским властям требует подготовки юридической базы, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет РИА Новости. Он отметил, что представители Еврокомиссии (ЕК) в данный момент рассматривают возможности реализации данной инициативы, но ее будущее пока неясно.

Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке ЕК изучат его, но исход не предрешен, — сказал Джентилони.

По его мнению, при реализации подобных решений в первую очередь соблюдаются принципы правового государства.

Ранее сообщалось, что главы стран — членов Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро.