«Это уже заметно»: полковник сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ Полковник Кнутов: ВСУ сменили стратегию и отправили войска на Орехов и Токмак

Фото: МО Украины

Руководство украинской армии сменило стратегию контрнаступления, отправив большое количество военных и техники в сторону населенных пунктов Орехов и Токмак Запорожской области, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, если ВСУ удастся взять под контроль эти поселения, они могут пойти в сторону Мелитополя и Бердянска.

То, что она [стратегия] поменялась, — это уже заметно на действиях украинской армии. Основные силы сейчас брошены в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск. Туда переброшены и резервы, в частности, 82-я десантная штурмовая бригада и другие силы. Попытки продвижения украинских войск просматриваются достаточно хорошо, — рассказал полковник.

Кроме этого он отметил, что ожесточенные бои продолжаются и в Работино Запорожской области. По мнению Кнутова, необходимо понимать, что это приоритетное направление для украинских военных, и не давать им возможность перенять инициативу. Он считает, что у ВСУ есть не более полутора месяцев для изменения ситуации на поле боя, поскольку уже в октябре солдатам могут помешать холода.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.