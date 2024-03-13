Эстония предостерегла россиян от участия в выборах президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, проживающим в Эстонии, местная полиция рекомендовала не посещать РФ для участи в выборах президента, заявил глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. Он добавил, что в день выборов нужно быть готовым к задержкам, передает портал Delfi.

Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. В день выборов нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено, — сказал Пургель.

Ранее стало известно, что Франция создает коалицию стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину. Большинство членов ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, отказались это делать, однако Эстония, Латвия и Литва проявили себя «гораздо более открытыми для этой идеи».

До этого глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет отодвигаться в сторону Одессы или Киева. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон упомянул об этом на встрече с лидерами партий, уточнив, что продвижение России может «привести к вмешательству».