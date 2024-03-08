Названо условие переброски французских войск на Украину L'Indépendant: Франция введет войска на Украину при продвижении ВС РФ к Киеву

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Франции

Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет отодвигаться в сторону Одессы или Киева, сообщил глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Indépendant. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон упомянул об этом на встрече с лидерами партий. Глава государства заявил, что продвижение России может «привести к вмешательству», уточнил он.

По словам Фабьена Русселя (Коммунистическая партия), Эммануэль Макрон упомянул сценарий, «который может повлечь за собой вмешательство», — это продвижение фронта «в Одессу или в Киев», — говорится в материале газеты.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что Макрона необходимо свергнуть. Призыв политика последовал за высказыванием французского лидера о том, что он не видит никаких пределов в поддержке Украины. По мнению Филиппо, Макрон превратился в «безумную марионетку» НАТО.

Макрон заявил об отсутствии красных линий во время встречи с французской оппозицией. Он выразил мнение, что у Франции не может быть никаких лимитов в вопросе помощи Украине. В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России больше не осталось красных линий для Франции.