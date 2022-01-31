МИД Эстонии вручил послу РФ ноту из-за нарушения воздушной границы

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ и вручило ему ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения границы. В пресс-службе Главного штаба сил обороны республики заявили, что 29 января российский истребитель Су-27 с выключенным транспондером вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.

Инцидент произошёл в районе острова Вайндло. Самолёт находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Он следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой, — говорится в сообщении.

Российского временного поверенного в делах вызвали в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. В Эстонии произошедшее назвали серьёзным инцидентом. По данным Главного штаба сил обороны, в 2022 году это было первое нарушение воздушного пространства. В 2021-м самолёты РФ якобы пять раз нарушали воздушную границу Эстонии.

Ранее Минобороны Нидерландов заявило, что два российских самолёта были перехвачены бельгийскими F-16 над Северным морем. Стратегические бомбардировщики Ту-160 якобы залетели в голландскую зону ответственности, не дав о себе знать.