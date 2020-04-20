ЕСПЧ возглавил судья из Исландии

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сменился председатель. Новым его главой избран судья из Исландии Роберт Рагнар Спано.
Свои обязанности он начнёт исполнять с 18 мая. До Спано пост председателя ЕСПЧ занимал Линос-Александр Сицилианос из Греции.
Спано работает в составе ЕСПЧ с 2013 года. С мая 2019 года до настоящего времен он являлся вице-президентом Европейского суда,
Ранее NEWS.ru писал, что Россия занимает 18-е место среди стран Совета Европы по числу жалоб в ЕСПЧ. В 2019 году на РФ поступило 240 жалоб. В 2018-м их количество составляло 281.
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