ЕСПЧ возглавил судья из Исландии

https://static.news.ru/photo/c7864ac4-831a-11ea-b12c-fa163e074e61_660.jpg Роберт Рагнар Спано Фото: Siberlibrarian/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) сменился председатель. Новым его главой избран судья из Исландии Роберт Рагнар Спано.

Свои обязанности он начнёт исполнять с 18 мая. До Спано пост председателя ЕСПЧ занимал Линос-Александр Сицилианос из Греции.

Спано работает в составе ЕСПЧ с 2013 года. С мая 2019 года до настоящего времен он являлся вице-президентом Европейского суда, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия занимает 18-е место среди стран Совета Европы по числу жалоб в ЕСПЧ. В 2019 году на РФ поступило 240 жалоб. В 2018-м их количество составляло 281.