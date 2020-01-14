https://static.news.ru/photo/7078c4d0-36b4-11ea-b393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал политическим «второе дело» против бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-главы финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева.

Истцы считают, что их задержание, уголовное преследование и приговор являются политическими. Они сослались на статью 18 Европейской конвенции по правам человека в связке со статьями 5, 6, 7 и 8, а также статьи 4 протокола 7 Конвенции

[Суд] постановил, что нет необходимости рассматривать жалобу по статье 18 в связи со статьями 6, 7 и статьи 4 протокола 7 <...> и постановил, что она не была нарушена в связке со статьей 8, — говорится на сайте ЕСПЧ.

В рамках второго дела Ходорковский с совладельцем ЮКОСа Лебедевым уже осуждены. Однако компании-акционеры инициировали в зарубежных судах разбирательства, требуя взыскать с РФ $120 млрд ущерба. Запросы Генпрокуратуры о движении легализованных средств ЮКОСа за рубежом пока остаются без ответа.

Как писал News.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд, а Генпрокуратура уже несколько лет пытается выяснить обстоятельства этого дела. Главной целью расследования правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров.