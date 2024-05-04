Еще один украинский город уничтожает память советским освободителям В украинском Измаиле демонтируют памятные доски освободителям

В Измаиле в Одесской области демонтируют памятные доски морякам Дунайской военной флотилии, освобождавшим город в годы Великой Отечественной войны, сообщил заммэра Сергей Лузанов. По его словам, которые передает издание «Суспильне», таблички заменят поскольку они написаны на русском языке.

Доска, посвященная фигуре адмирала (Сергея. — NEWS.ru) Горшкова, будет демонтирована, а таблички с двух сторон памятника морякам-дунайцам будут с новыми надписями, — отметил Лузанов.

По словам заммэра, решение о замене памятных досок принято согласно закону о «деколонизации топонимии». Кроме того, в городе демонтируют еще 14 памятных табличек, а также снесут памятник русскому генералу Сергею Тучкову, основателю и первому градоначальнику Измаила.

Ранее в украинском городе Ровно снесли памятник советским солдатам на холме Славы, установленном в 1985 году. Монумент представлял собой 48-метровый обелиск из красного гранита, восьмиметровый скульптур солдата, партизана и девочки.

Также стало известно, что в Киеве могут демонтировать памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. В число монументов «под снос» вошли мемориалы Юрия Гагарина и Максима Горького.