В Киеве задумали избавиться от Жеглова и Шарапова УНН: в Киеве задумались о сносе памятника Жеглову и Шарапову

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

Памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в Киеве

Киевские власти могут демонтировать памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову, пишет агентство УНН. По его данным, также в число монументов «под снос» вошли мемориалы Юрию Гагарину и Максиму Горькому.

Памятник под названием «Место встречи изменить нельзя» в украинской столице появился в 2009 году. Он был установлен напротив здания МВД к 90-летию создания уголовного розыска органов внутренних дел. На церемонии открытия монумента занимающий тогда пост главы МВД страны Юрий Луценко сообщал, что на мероприятие не было выделено бюджетных средств. Так, по его словам, все расходы на памятник, включая установку и создание, покрыли ветеранские и благотворительные организации.

Ранее барельеф и фигуры советских солдат демонтировали с постамента на холме Славы в украинском городе Ровно. По информации журналистов, на месте памятника местные власти хотят открыть музей.

Как уточнили в СМИ, памятник советским солдатам утилизируют как металлолом. Вырученные средства планируется потратить на вооружение украинской армии.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал «ничтожным поступком» снос мемориала советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны. По его словам, подобными распоряжениями Киев сделает жизнь в стране невозможной.