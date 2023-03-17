Еще двух человек задержали в Приднестровье по делу о подготовке теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще двое граждан Приднестровской Молдавской Республики задержаны по делу о подготовке теракта, заявил прокурор Анатолий Гурецкий в эфире телеканала «Первый Приднестровский». По его словам, эти люди подозреваются в содействии данному преступлению.

Задержаны еще два человека, которые имеют отношение к тому, что произошло. Не с точки зрения непосредственного участия в подготовке теракта, а в том или ином содействии, — сказал прокурор.

9 марта Мингосбезопасности Приднестровья сообщило, что в регионе предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства. Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв.

По данному факту местные правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Были задержаны двое подозреваемых, они дают показания.