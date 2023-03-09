В Приднестровье задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта, заявил председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь в эфире телеканала ТСВ. По его сведениям, один из подозреваемых полгода следил за руководителями непризнанной республики и их семьями. Брынзарь отметил, что теракт планировался по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемый признался, что следили даже за детьми. Морали там нет, действовали по принципу — все средства хороши, — сообщил глава СК.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что в регионе предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства. Подозреваемые задержаны и дают показания.

По факту подготовки к преступлению местные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв.