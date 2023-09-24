Еще двое напавших на монастырь в Косово ликвидированы полицией

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Косово ликвидировала еще двух нападавших на монастырь на севере края. К текущему моменту подтверждено трое убитых и пятеро задержанных, сообщает агентство Tanjug. Полиция сообщила, что ситуация в районе населенного пункта Баньска остается напряженной, а «обстрелы полицейских подразделений с использованием огнестрельного оружия продолжаются с той же интенсивностью».

Подтверждено убийство еще двух нападавших, которые были в масках, форме и с тяжелым вооружением, а также подтверждено задержание нападавшего в форме и с оружием, — рассказали в полиции.

Также в районе населенного пункта Рударе задержаны четверо человек с устройствами радиосвязи. Предположительно, они связаны с преступными группировками. Во время полицейской операции обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и другого снаряжения.

Нападение на монастырь и на полицейских произошло утром 24 сентября. На мосту вблизи деревни Баньска остановились два автомобиля без номерных знаков, заблокировав проезд. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, попав под огонь. Нападавшие обеспечены тяжелым оружием и униформой, они используют в качестве укрытия гражданскую инфраструктуру.