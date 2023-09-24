В Косово силовики проредили захватившую монастырь вооруженную банду Полиция Косово застрелила одного из захвативших монастырь преступников

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Косовская полиция ликвидировала одного из членов вооруженной банды, которая терроризирует северную часть региона, сообщили местные силовики. По данным правоохранителей, которые приводит ТАСС, преступники используют в качестве укрытия гражданскую инфраструктуру. Так, они заняли православный монастырь в населенном пункте Баньска, ворвавшись туда на бронемашине.

Значительное количество профессиональных нападавших в масках и униформе, вооруженных тяжелым оружием, гранатами, на бронетранспортерах, используют различные частные помещения и объекты в том числе на территории монастыря в Баньске для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям, — сказано в пресс-релизе.

Противостояние на севере Косово продолжается с самого утра. Тогда на мосту вблизи деревни Баньска остановились два автомобиля без номерных знаков, заблокировав проезд. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, попав под огонь. В перестрелке погиб один правоохранитель, еще один получил ранения. Глава местного правительства Альбин Курти назвал происходящее террористической акцией, а также отметил, что нападавшие — хорошо вооруженные и опытные бойцы.