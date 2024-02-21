ЕС ввел новые антироссийские санкции против около 200 компаний и физлиц Reuters: ЕС включил в список антироссийских санкций около 200 компаний и физлиц

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз утвердил новый 13-й пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters. По данным источников агентства, в него вошли порядка 200 компаний и физических лиц. При этом в него не попали новые отраслевые меры.

В новый пакет санкций будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но не будет новых отраслевых мер, — говорится в сообщении.

Тем временем ЕС начал обсуждение уже 14-го пакета санкций в отношении РФ. В него, по данным интернет-портал EUObserver, войдут и три китайские компании. Это Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics. Новые ограничения коснутся также министра обороны КНДР и российские компании, которых Брюссель подозревает в поставках боеприпасов из Северной Кореи.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США опубликуют свой новый пакет санкций против России 23 февраля. Однако подробности готовящегося списка он раскрывать не стал.

Тем временем, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани заявил, что европейский истеблишмент и США ежедневно подталкивают их к присоединению к рестрикциям. По его словам, страна не поддерживает их.