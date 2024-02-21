Республика Сербская столкнулась с давлением из-за санкций против России Милорад Додик: Сараево каждый день уговаривают ввести санкции против России

Фото: kremlin.ru

Милорад Додик

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не поддерживает антироссийские санкции со стороны США и западных стран, передает РИА Новости. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани. По словам Додика, европейский истеблишмент и США ежедневно подталкивают их к присоединению к рестрикциям.

Мы стараемся отбить какую-либо возможность присоединиться к санкциям против России. Они достаточно стараются буквально каждый день нас на это уговорить. Конечно, отказываемся двигаться в сторону членства в НАТО, — сказал Додик.

Путин поблагодарил коллегу за поддержку связей с Россией. Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно и носят созидательный характер.

Додик прибыл в Казань вечером 19 февраля с рабочим визитом. Уточняется, что политика встретил в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы в Татарстане Айрат Шафигуллин. После прилета гостю подготовили торжественную церемонию с традиционными обычаями региона. Перед этим Додик совершил рабочий визит в Белоруссию, где провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны Сергеем Алейником.