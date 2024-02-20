Глава Республики Сербской прилетел в Казань Глава Республики Сербской Додик прилетел в Казань с рабочим визитом

Фото: IMAGO/Takis Sagias/Global Look Press

Милорад Додик

Президент Республики Сербской (этническое образование сербов в составе Федерации Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл вечером 19 февраля в Казань с рабочим визитом, сообщает телеканал ATVBL. Уточняется, что политика встретил в аэропорту руководитель управления Федеральной антимонопольной службы в Татарстане Айрат Шафигуллин.

После прилета гостю подготовили торжественную церемонию с традиционными обычаями региона. Перед этим Додик совершил рабочий визит в Белоруссию, где провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД страны Сергеем Алейником.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине. По мнению российского лидера, только такая позиция «может привести к какому-то положительному решению». Глава Республики Сербской в свою очередь подчеркнул, что в стране на государственном уровне поддерживается интерес к русской культуре, тысячи школьников изучают русский язык.

До этого глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что государство готово платить за российский газ в рублях. По его словам, расчет в национальной валюте является техническим вопросом. Он отметил, что главы двух стран обсудят вопрос совместных экономических планов, в том числе строительство газопровода, запланированное 10 лет назад.