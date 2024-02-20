Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

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Джон Кирби

США 23 февраля опубликуют новый пакет санкций против России, передает ABC News со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби. Он не стал раскрывать подробности готовящегося списка.

По указанию президента Байдена в пятницу мы объявим крупный пакет санкций, — объявил Кирби.

Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон рассмотрит введение санкций в отношении отдельных людей из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что ведомство не может объявить о них заранее, но добавил, что возможность введения таких мер будет обсуждаться.

Ранее Кирби говорил, что США не рассматривают угрозу нападения России на НАТО, в частности на государства ее восточного фланга. Он добавил, что такого развития событий «не видно» на данный момент.

До этого Кирби заявлял, что США не смогли предоставить Украине боеприпасы, «в которых она отчаянно нуждается», из-за отсутствия одобрения конгрессом законопроекта о выделении дополнительного финансирования. Он подчеркнул, что цена подобного бездействия велика и она «ложится на плечи украинских военнослужащих». Представитель Белого дома предупредил, что в случае, если республиканцы в палате представителей «не начнут действовать», сложившаяся под Авдеевкой ситуация может повториться на любом участке фронта.