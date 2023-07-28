ЕС расширил санкции против России В черный список Евросоюза вошли семь человек и пять компаний из России

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз расширил санкции против России, добавив в черный список семь человек и пять компаний. Согласно пресс-релизу ЕС, под рестрикции, в частности, попали Институт русского зарубежья, АНО «Диалог» и информационное агентство «Инфорос».

В документе уточняется, что ограничительные мeры введены в отношении физлиц и компаний, которые ответственны за провeдение кампании, направленной «на искажение информации и распроcтранение пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Укрaины».

По данным ЕС, названные физические и юридические лица причаcтны к созданию поддельных веб-страниц и правительственных веб-сайтов, а также к ведению поддельных учетных записей в социальных cетях.

Антироссийские санкции ЕС действуют с 2014 года и регулярно продлеваются в январе и июле на шесть месяцев. Ограничительные меры были усилены после начала спецоперации на Украине. С февраля 2022 года Брюссель ввел дополнительно 11 пакетов санкций, которые коснулись более 1,8 тысячи физических и юридических лиц.

Ранее комитет постоянных представителей при Евросоюзе принял решение о продлении комплекса ограничительных мер в отношении России. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.